Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Обязательную вакцинацию лиц старше 60 лет ввели в Новосибирской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирской области по постановлению главы территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова введена обязательная вакцинация от COVID-19 людей в возрасте 60 лет и старше.

Как говорится в постановлении, исключение составляют те, кто имеет противопоказания к вакцинации или переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.

В РоссииВ России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусомЧитать подробнее

По данным территориального управления, уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старше - наибольший среди всех возрастов и составляет в 2021 году 2945,06 на 100 тыс., что на 378% превышает заболеваемость среди всего населения.

"Лица старшего возраста наиболее подвержены риску тяжелого течения заболеваемости, а также летального исхода. Удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции составляет 83,1%. При этом охват населения в возрасте 60 лет и старше вакцинацией от новой коронавирусной инфекцией остается недостаточным и по законченной вакцинации составляет всего 43%, что не может обеспечить стабилизацию эпидемической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели смертности", - говорится в постановлении.

Новосибирская область коронавирус

Новости по теме

Новости

Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек

Кремль считает действующие законы достаточными для борьбы с домашним насилием

Лишь каждый пятый россиянин выступил за термин "QR-код" в документах для привитых

Песков назвал ошибкой тезис в решении суда о российских военных в ДНР и ЛНР

Песков назвал ошибкой тезис в решении суда о российских военных в ДНР и ЛНР

Дума приняла закон о расширении способов выхода ЦБ из капитала санируемых банков

В Екатеринбурге проезд в наземном транспорте подорожает почти на 18%

В Екатеринбурге проезд в наземном транспорте подорожает почти на 18%

В России 31% участников соцопроса назвались трезвенниками

В России 31% участников соцопроса назвались трезвенниками

Twitter оштрафован на 10 млн руб. за отказ удалять запрещенный в РФ контент

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что закон о QR-кодах может не понадобиться при изменении эпидситуации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });