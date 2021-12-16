Обязательную вакцинацию лиц старше 60 лет ввели в Новосибирской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирской области по постановлению главы территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова введена обязательная вакцинация от COVID-19 людей в возрасте 60 лет и старше.

Как говорится в постановлении, исключение составляют те, кто имеет противопоказания к вакцинации или переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.

По данным территориального управления, уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старше - наибольший среди всех возрастов и составляет в 2021 году 2945,06 на 100 тыс., что на 378% превышает заболеваемость среди всего населения.

"Лица старшего возраста наиболее подвержены риску тяжелого течения заболеваемости, а также летального исхода. Удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции составляет 83,1%. При этом охват населения в возрасте 60 лет и старше вакцинацией от новой коронавирусной инфекцией остается недостаточным и по законченной вакцинации составляет всего 43%, что не может обеспечить стабилизацию эпидемической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели смертности", - говорится в постановлении.