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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 486 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

В Москве 3 322 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 992, в Московской области - 1 262.

Еще 726 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае, 708 - в Краснодарском крае, 660 - в Пермском крае, 655 - в Ростовской области, 638 - в Нижегородской, 632 - в Свердловской, 626 - в Самарской, 612 - в Челябинской, 590 - в Иркутской, 557 - в Омской, 532 - в Воронежской области.

Кроме того, 503 случая - в Алтайском крае, 495 - в Башкирии, 485 - в Хабаровском крае, по 458 новых диагнозов в Ставропольском и Приморском краях. 393 - в Новосибирской области, 375 - в Волгоградской, 352 - в Саратовской области, по 350 - в Кемеровской и Ленинградской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 300 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 133 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 85, в Санкт-Петербурге - 61 и в Подмосковье - 57.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 131 тыс. 646 случаев коронавирусной инфекции, 294 024 умерших и 8 млн 876 тыс. 788 выписанных, в том числе 37 155 выписаны за последние сутки.

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