Обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет и студентов введена в Чувашии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Внесены изменения в постановление о проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельных категорий граждан в Чувашии, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора в четверг.

В расширенный список подлежащих обязательной вакцинации вошли лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями (в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах, говорится в сообщении.

Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января, а вторым компонентом - до 17 февраля 2022 года.

"Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся", - отмечает Роспотребнадзор.

Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы. Также в этом случае на дистант будут переведены и студенты.

Между тем требования о вакцинации не распространяются на те, кто имеет противопоказания к прививке.