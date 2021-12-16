В СПЧ предложили ввести миллиардные штрафы за утечку персональных данных

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за утечку персональных данных нужно наказывать по статьям Уголовного кодекса России и многомиллиардными штрафами.

"Утечки персональных данных приняли массовый характер (...). Я выступаю за ужесточение наказания за утечку персональных данных. Это ведь кража. Иногда это деятельность хакеров, но, похоже, в большинстве случаев какие-то мелкие сотрудники, системные администраторы, программисты воруют персональные данные и за деньги продают их другим злоумышленникам", - сказал Фадеев в четверг в ходе круглого стола "Цифровая трансформация: защита прав граждан".

По его мнению, "это кража, это статья 158 Уголовного кодекса России". "Но я что-то не слышал, чтобы по статье 158 УК РФ были наказаны исполнители этой кражи", - отметил глава Совета.

Также Фадеев заявил, что за утечку персональных данных нужно наказывать по статье 293 УК РФ (халатность). "Есть начальник, руководитель. Значит, он допустил эту кражу, это называется халатность", - пояснил он.

Кроме того, по его мнению, нужно понимать, что персональные данные граждан - это большая ценность. "И штрафы должны быть не сотни тысяч рублей, и даже не миллионы. Если речь идет о больших компаниях и банках - миллиарды, вот какие штрафы должны быть", - сказал Фадеев.