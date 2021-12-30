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РКН за год получил свыше 42 тыс. жалоб на нарушения в сфере персональных данных

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в этом году получил более 42 тысяч жалоб на нарушения в сфере персональных данных и составил более 200 протоколов, по которым назначены штрафы на сумму более 40 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2021 году в РКН поступило 42 464 жалоб и обращений по теме персональных данных. По выявленным нарушениям было составлено более 200 протоколов о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 40 217 000 рублей", - говорится в сообщении.

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В РКН уточнили, что чаще всего обращения были связаны с необходимостью разъяснений законодательства и жалобами на незаконные действия операторов персональных данных.

Россияне чаще всего жаловались в ведомство на передачу персональных данных кредитными организациями без согласия субъекта персональных данных, на обработку персональных данных коллекторскими агентствами при отсутствии правовых оснований и на незаконное размещение и обработку персональных данных в интернете.

"По всем жалобам проводятся проверки, запрашивается информация у операторов данных и направляется ответ, при этом доля повторных обращений составляет менее 1%", - отметили в РКН.

Там напомнили, что обратиться с жалобой на незаконное использование ваших персональных данных вы можете через электронную приемную РКН. Кроме того, граждане вправе самостоятельно потребовать от владельца ресурса прекратить незаконное распространение персональных данных. Невыполнение этого законного требования может закончиться привлечением лица к административной ответственности.

Роскомнадзор

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