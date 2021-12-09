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Путин отметил необходимость сбора персональных данных, но пообещал их защитить

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сбор больших данных необходим для развития технологий, но утечек действительно много, нужно заняться защитой данных, и правительство скоро представит предложения по обеспечению прав граждан в цифровом пространстве, заявил на встрече с членами СПЧ президент Владимир Путин.

По его словам, правительству уже дано такое поручение, и эта задача находится в центре внимания чиновников.

"И работа проводится. Хотя она проводится не так, как мне и, видимо, вам хотелось, потому что утечек слишком много, и нужно здесь, безусловно, предпринять необходимые шаги для того, чтобы обеспечить интересы граждан, их права", - сказал он.

Президент поддержал обеспокоенность главы СПЧ Валерия Фадеева, заявившего о рисках ущемления прав граждан в связи с повсеместным сбором персональных данных, а также недостаточной ответственностью для тех, кто допускает их утечки.

"Что касается работы с персональными данными, я полностью разделяю ваши озабоченности, сам многократно на этот счет высказывался и считаю, что здесь, конечно, мы должны самым внимательным образом посмотреть, как организовывать эту работу", - сказал Путин.

Однако он добавил, что сбор больших данных необходим для развития технологий.

"Без технологии искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, мы это понимаем, - сказал Путин. - Но угроза, совершенно очевидно, существует с точки зрения обеспечения прав граждан".

В феврале 2021 года президент поручил правительству вместе с СПЧ до 1 августа разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве России и план мероприятий по ее реализации.

1 декабря СПЧ представил в правительство и администрацию президента проект концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве.

СПЧ Валерий Фадеев Владимир Путин Правительство

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