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Смертность от COVID в РФ за две недели декабря снизилась почти на 15%

Смертность от COVID в РФ за две недели декабря снизилась почти на 15%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Смертность от коронавируса за две недели декабря снизилась на 14,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день за 14 дней декабря, когда пошло отчетливое снижение заболеваемости, мы видим и отчетливое снижение общей смертности - на 14,7%, это оперативные данные", - сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Она отметила, что четко прослеживается прямая взаимосвязь между эпидемиологическими подъемами и показателями смертности.

Вице-премьер также заявила, что в РФ - самая достоверная статистика учета смертности.

По данным оперштаба, обнародованных в четверг, умерли за сутки в РФ от коронавируса 1133 пациента. В среду сообщалось о 1142 умерших за сутки. 1 декабря оперштаб сообщал о 1226 умерших за сутки, 2 декабря - о 1221.

Голикова в ходе выступления на пленарном заседании Думы также сообщила, что число привитых первым компонентом вакцины в РФ достигло на сегодняшний день 76,4 млн человек, полностью вакцинированы 70,4 млн.

Она добавила, что уровень коллективного иммунитета в России на сегодня составляет 57,7%. "Достиг уровня коллективного иммунитета один субъект РФ - город Севастополь", - отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что уровень коллективного иммунитета более 70% зафиксирован также на Чукотке, в Карелии и Тыве, в Московской области, в Санкт-Петербурге и Москве.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус Госдума

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