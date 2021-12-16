Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Голикова отвергла идею платного лечения коронавируса для непривитых россиян

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова скептически отреагировала на идею о лечении непривитых граждан, которые заболели коронавирусом, за счет добровольного медицинского страхования.

В РоссииГинцбург заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не предполагает принужденияЧитать подробнее

Она отметила, что к такого рода предложениям нужно относиться крайне осторожно.

"Ковид лечится в рамках государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. И я с осторожностью прошу вас еще раз к этому относиться", - сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы.

Она отметила, что "болезнь может протекать по-разному, включая долгое пребывание в реанимации, и тогда это будет стоить очень-очень дорого". "И я не знаю, какое должно быть страховое обеспечение у человека, чтобы он смог заплатить за такого рода медицинскую помощь", - заключила вице-премьер РФ.

Татьяна Голикова коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Голикова предложила Думе разрешить посещать церкви без QR-кодов

Сроки действия сертификатов, выданных в РФ по тесту на антитела, могут измениться

Медики отметили снижение уровня антител через полгода при любой тяжести течения COVID

Пандемия коронавируса

Смертность от COVID в РФ за две недели декабря снизилась почти на 15%

Смертность от COVID в РФ за две недели декабря снизилась почти на 15%

В СПЧ предложили ввести миллиардные штрафы за утечку персональных данных

Пандемия коронавируса

Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек

Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек

Кремль считает действующие законы достаточными для борьбы с домашним насилием

Кремль считает действующие законы достаточными для борьбы с домашним насилием

Лишь каждый пятый россиянин выступил за термин "QR-код" в документах для привитых

Лишь каждый пятый россиянин выступил за термин "QR-код" в документах для привитых

Песков назвал ошибкой тезис в решении суда о российских военных в ДНР и ЛНР

Песков назвал ошибкой тезис в решении суда о российских военных в ДНР и ЛНР

Дума приняла закон о расширении способов выхода ЦБ из капитала санируемых банков

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });