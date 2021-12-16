Голикова отвергла идею платного лечения коронавируса для непривитых россиян

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова скептически отреагировала на идею о лечении непривитых граждан, которые заболели коронавирусом, за счет добровольного медицинского страхования.

Она отметила, что к такого рода предложениям нужно относиться крайне осторожно.

"Ковид лечится в рамках государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. И я с осторожностью прошу вас еще раз к этому относиться", - сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы.

Она отметила, что "болезнь может протекать по-разному, включая долгое пребывание в реанимации, и тогда это будет стоить очень-очень дорого". "И я не знаю, какое должно быть страховое обеспечение у человека, чтобы он смог заплатить за такого рода медицинскую помощь", - заключила вице-премьер РФ.