Гинцбург заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не предполагает принуждения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Включение вакцины от коронавируса COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок по аналогии с вакцинацией от гриппа, которая в РФ также является обязательной, ни в коем случае не подразумевает принудительности, заявил "Интерфаксу" глава центра им.Гамалеи академик Александр Гинцбург.

"Есть закон о вакцинации, в рамках которого она проводится. Там всё прописывается. Насколько я знаю, наше законодательство в этом отношении совсем мягкое, никто никого в тюрьму не посадит и даже не оштрафует. Ни о какой принудительности речи быть не может. А обязательность подразумевает, естественно, бесплатность и общедоступность. Это, скорее, обещание российского государства перед населением", - сказал Гинцбург.

Ранее академик в интервью "Российской газете" заявил, что вакцину от COVID-19 нужно внести в Национальный календарь прививок, а саму вакцинацию следует сделать обязательной.

По словам Гинцбурга, Национальный календарь прививок обязателен для всех людей, которые рождаются и живут в РФ, в отличие от календаря прививок по эпидпоказаниям, который обязателен для граждан в тех регионах, где данное заболевание является фактически эндемичным, то есть где есть очаг данного заболевания.

"Поэтому когда я говорю про Национальный календарь прививок, то это то же самое, что с прививкой от гриппа. Вот грипп ввели в Национальный календарь, так и с COVID-19 надо сделать",- сказал Гинцбург.

Он согласился с замечанием, что не все жители РФ прививаются от гриппа. "Это уже проблема не календаря прививок и не института Гамалеи, разработчиков, а это - организационные вещи. Я этот же вопрос могу задать и прессе: почему вы не так хорошо всем объясняете, что все должны прививаться от гриппа? Вот вместе и будем объяснять оставшимся непривитым", - сказал глава центра им.Гамалеи.

Резонансный законопроект о включении вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок (1179765-7) был внесен в нижнюю палату парламента ещё в мае, когда действовал предыдущий созыв Госдумы. Общественный резонанс этот документ вызван в связи с дискуссией парламентариев о том, не повлечет ли его принятие за собой обязательность вакцинации от коронавируса в России, и о ситуации в регионах, когда работникам бюджетных учреждений грозят увольнением за отсутствие прививки.

8 июня Госдума седьмого созыва после длительного обсуждения приняла документ в первом чтении, однако второе чтение до сентябрьских выборов так и не состоялось. Условием дальнейшего прохождения документа, как было сказано на заседании, являлось внесение поправок о добровольности вакцинации.

Между тем, 18 октября сообщалось, что этот законопроект включается в примерную программу законопроектной работы палаты на осеннюю сессию. Инициативу могут принять уже в ноябре, следует из проекта программы.

21 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 в России на федеральном уровне можно обсуждать, но на региональном уровне у губернаторов и главных санитарных врачей уже есть полномочия для борьбы с пандемией.

В РФ массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 проходит с 18 января. Основным препаратом в прививочной кампании является вакцина "Спутник V" центра им.Гамалеи Минздрава России.