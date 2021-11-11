Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гинцбург заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не предполагает принуждения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Включение вакцины от коронавируса COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок по аналогии с вакцинацией от гриппа, которая в РФ также является обязательной, ни в коем случае не подразумевает принудительности, заявил "Интерфаксу" глава центра им.Гамалеи академик Александр Гинцбург.

"Есть закон о вакцинации, в рамках которого она проводится. Там всё прописывается. Насколько я знаю, наше законодательство в этом отношении совсем мягкое, никто никого в тюрьму не посадит и даже не оштрафует. Ни о какой принудительности речи быть не может. А обязательность подразумевает, естественно, бесплатность и общедоступность. Это, скорее, обещание российского государства перед населением", - сказал Гинцбург.

Ранее академик в интервью "Российской газете" заявил, что вакцину от COVID-19 нужно внести в Национальный календарь прививок, а саму вакцинацию следует сделать обязательной.

По словам Гинцбурга, Национальный календарь прививок обязателен для всех людей, которые рождаются и живут в РФ, в отличие от календаря прививок по эпидпоказаниям, который обязателен для граждан в тех регионах, где данное заболевание является фактически эндемичным, то есть где есть очаг данного заболевания.

"Поэтому когда я говорю про Национальный календарь прививок, то это то же самое, что с прививкой от гриппа. Вот грипп ввели в Национальный календарь, так и с COVID-19 надо сделать",- сказал Гинцбург.

Он согласился с замечанием, что не все жители РФ прививаются от гриппа. "Это уже проблема не календаря прививок и не института Гамалеи, разработчиков, а это - организационные вещи. Я этот же вопрос могу задать и прессе: почему вы не так хорошо всем объясняете, что все должны прививаться от гриппа? Вот вместе и будем объяснять оставшимся непривитым", - сказал глава центра им.Гамалеи.

Резонансный законопроект о включении вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок (1179765-7) был внесен в нижнюю палату парламента ещё в мае, когда действовал предыдущий созыв Госдумы. Общественный резонанс этот документ вызван в связи с дискуссией парламентариев о том, не повлечет ли его принятие за собой обязательность вакцинации от коронавируса в России, и о ситуации в регионах, когда работникам бюджетных учреждений грозят увольнением за отсутствие прививки.

8 июня Госдума седьмого созыва после длительного обсуждения приняла документ в первом чтении, однако второе чтение до сентябрьских выборов так и не состоялось. Условием дальнейшего прохождения документа, как было сказано на заседании, являлось внесение поправок о добровольности вакцинации.

Между тем, 18 октября сообщалось, что этот законопроект включается в примерную программу законопроектной работы палаты на осеннюю сессию. Инициативу могут принять уже в ноябре, следует из проекта программы.

21 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 в России на федеральном уровне можно обсуждать, но на региональном уровне у губернаторов и главных санитарных врачей уже есть полномочия для борьбы с пандемией.

В РФ массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 проходит с 18 января. Основным препаратом в прививочной кампании является вакцина "Спутник V" центра им.Гамалеи Минздрава России.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

10
В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны
Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Центр им.Гамалеи Александр Гинцбург коронавирус

Новости по теме

Новости

В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург

Что произошло за день: среда, 10 ноября

Пандемия коронавируса

Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита

Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита

Правозащитники узнали об отмене дела против передавшего видео пыток в саратовской колонии

Пандемия коронавируса

В администрации Петербурга заявили, что вакцинация для пожилых жителей обязательна

Из базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонии

Из базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонии

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО "Как бы инагент"

Подозреваемый в госизмене ялтинец собирал секретные сведения как директор отеля

Подозреваемый в госизмене ялтинец собирал секретные сведения как директор отеля

Белоруссия и Россия согласовали действия во внешней политике

Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });