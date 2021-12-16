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Голикова предложила Думе разрешить посещать церкви без QR-кодов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В законопроект о QR-кодах для доступа в общественные места предлагается внести поправки о том, что религиозные организации можно посещать без документов о наличии иммунитета к коронавирусу или результата ПЦР-теста, а многофункциональные центры для получения госуслуг - по ПЦР-тесту, сказала в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.

"Действительно, в законопроекте, который внесен сейчас, нет раскрытия формулировок относительно ПЦР-тестирования (...) сейчас в проекте постановления, который предложен комитетом к I чтению, сформировано несколько позиций. Позиция первая: не предоставляется никакая документация для посещения культовых учреждений", - отметила она.

Также предлагается ввести обязательное наличие ПЦР-теста для граждан с медицинским отводом от вакцинации.

"В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ, мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение многофункциональных центров - предоставление государственных и муниципальных услуг при наличии ПЦР-теста", - добавила Голикова.

Ранее сообщалось, что Дума предложит правительству проработать вопрос о том, в какой мере закон о введении COVID-сертификатов в России будет регулировать посещение религиозных организаций. В проекте этого предложения правительству рекомендуется ко второму чтению законопроекта проработать вопрос о разрешении гражданам посещать церкви и культовые сооружения без QR-кодов, если губернатор региона не потребует иного.

Сейчас законопроект о QR-кодах не содержит правила допуска в храмы. Разрешить входить без QR-кодов в церкви и религиозные организации традиционных конфессий, а также поликлиники, больницы и стоматологические кабинеты, предложила Общественная палата России.

Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Татьяна Голикова Общественная палата МФЦ

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