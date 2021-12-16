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Главе "Газпром трансгаза НН" продлили арест до 18 января

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд продлил меру пресечения в виде ареста генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю, обвиняемому во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Судебное заседание прошло 15 декабря.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по 18 января 2022 года. С ходатайством выступил представитель прокуратуры", - сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Нижегородской области.

Дело Вячеслава Югая

Югай был арестован 8 июля 2020 года. В декабре того же года суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В июне 2021 года Югай вновь был заключен под стражу на три месяца. Позже мера пресечения дважды продлевалась, последний раз - до 17 декабря.

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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении Югая, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2016 года по июль 2020 года гендиректор неоднократно через посредников - своих подчиненных - получал взятки в виде денег и имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство.

"Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества. Общая сумма взяток превысила 6 млн рублей, а в качестве имущества он получал телевизоры, телефоны и иную электронную технику, а также другие дорогостоящие предметы", - говорилось в сообщении следствия.

Кроме того, сообщает СКР, в феврале 2020 года обвиняемый фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате ею были незаконно получены свыше 625 тыс. рублей.

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Югаю инкриминируются ч.6 ст.290 УК РФ, п."б" ч.5 ст.290 УК РФ, ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном и особо крупном размерах), а также ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Вину в совершении инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал. Он находится под стражей. Наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Трое бывших сотрудников данной газотранспортной организации уже признаны судом виновными в посредничестве в получении взяток.

Вячеслав Югай Газпром трансгаз Нижний Новгород

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