Менеджер "Газпром трансгаз Нижний Новгород" получил условный срок

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя одного из структурных подразделений ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", выступившего посредником в передаче незаконного вознаграждения генеральному директору компании.

Прокуратура Нижегородской области сообщает в понедельник, что подсудимый признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также оштрафовал на 1,2 млн рублей.

"Следственными органами установлено, что один из руководителей структурных подразделений ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" получил от представителя организации-контрагента предназначенные генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" незаконные вознаграждения в виде денежных средств и электронной техники на общую сумму более 600 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги предназначались "за возможность продолжения работы в рамках договорных отношений на поставку оборудования".

"При этом сам обвиняемый действовал по поручению генерального директора. В ходе расследования он признал свою вину и содействовал раскрытию совершенного преступления", - сообщает надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что в Нижегородский районный суд направлены уголовные дела в отношении троих бывших руководителей структурных подразделений ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", выполнявших роль посредников при передаче незаконных вознаграждений генеральному директору компании.

Со ссылкой на региональное СУ СКР также сообщалось, что генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай в 2020 году совместно с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

По версии следствия, по контракту на поставку оборудования, который был заключен с фирмой из Саратова, подельники вымогали и получили от представителя поставщика электронную технику на 650 тыс. рублей.

Дело было возбуждено по пунктам "а", "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере).

Югаю было предъявлено обвинение, он был арестован 8 июля 2020 года. В декабре суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Позже мера пресечения неоднократно продлевалась.

Позже в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области "Интерфаксу" сообщали, что Югаю была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с 24 июня по 23 августа в рамках расследования по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), с ходатайством о ней выступил следователь регионального СУ СКР.

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" эксплуатирует 13 тыс. км магистральных газопроводов на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Пензенской областей, а также республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия. В "Трансгазе" занято более 10 тыс. сотрудников.

Югай возглавил ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2012 году.