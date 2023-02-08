"Газпром трансгаз НН" возглавил менеджер головной компании "Газпрома"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" назначен Василий Никитин, до этого момента занимавший должность первого замначальника департамента 308 (транспортировки) ПАО "Газпром", сообщила пресс-служба "Газпрома.

Никитин работает в структуре "Газпрома" более 27 лет.

С 1995 по 2012 год он прошел путь от инженера по эксплуатации и ремонту оборудования газовых объектов газокомпрессорной службы до начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО "Газпром трансгаз Югорск".

С 2012 по 2017 годы он был заместителем генерального директора по эксплуатации компрессорных станций "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Гендиректором "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с 2012 года был Вячеслав Югай. В июле 2020 года он был арестован. С тех пор исполнял обязанности гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" главный инженер - первый заместитель генерального директора предприятия Риф Садртдинов.

Югаю вменяют ч.6 ст.290 УК, п."б" ч.5 ст.290 УК, ч.2 ст.290 УК (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном и особо крупном размерах), а также ч.1 ст.286 УК (превышение должностных полномочий). Вину он не признает. Суд над ним продолжается с февраля 2022 года, приговор пока не вынесен. В ходе предварительного расследования было арестовано имущество Югая на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Ранее суд признал виновными в посредничестве в получении взяток трех бывших сотрудников данной газотранспортной организации.

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" эксплуатирует 13 тысяч км магистральных газопроводов на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Пензенской областей, а также республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия. В "Трансгазе" занято более 10 тысяч сотрудников.