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Ростовский облсуд объяснил тезис о российских военных в Донбассе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Информация о нахождении военных РФ в самопровозглашенных ЛНР и ДНР содержалась исключительно в показаниях подсудимого, в этой части они судом не проверялись, так как это не являлось предметом судебного разбирательства, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Каких-либо выводов относительно указанного обстоятельства судом не излагалось. Информация, обнародованная журналистами, содержалась исключительно в показаниях подсудимого <...> Проверка показаний в этой части судом не осуществлялась и не могла осуществляться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством подсудимому проставлено право защищаться любыми не противоречащими закону способами и соответственно "давать любые показания, которые подсудимый посчитает нужными в целях собственной защиты".

В настоящее время текст приговора, в котором фигурировала эта информация, на сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону отсутствует.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о приговоре Кировского районного суда Ростова-на-Дону, подтверждающего присутствие военных РФ в Донбассе: в тексте приговора содержался тезис о поставках продовольствия для отправки "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР".

В Кремле появление тезиса о поставках продуктов военнослужащим РФ в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) в приговоре назвали ошибкой составителей текста.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ростовская область ЛНР ДНР Донбасс

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