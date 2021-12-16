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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: четверг, 16 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле назвали ошибкой тезис из приговора ростовского суда о поставках в Донбасс для военных из РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российских военнослужащих в ДНР и ЛНР не было и нет. Между тем Ростовский облсуд заявил, что информация содержалась исключительно в показаниях фигуранта дела о коррупции.

- Дума приняла в I чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать исключение для церквей, а посещение многофункциональных центров разрешить при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Также предлагается ввести обязательное наличие ПЦР-теста для граждан с медицинским отводом от вакцинации.

- Цена на газ в Европе к вечеру четверга превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании холодов. В конце торговой сессии стало известно, что "Газпром" не стал заказывать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" на 17 декабря, как это делал ранее в декабре.

- В России выявили 25 случаев заражения "омикроном". Они зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Всего за сутки коронавирус диагностировали у 28 486 человек. Смертность от коронавируса за две недели уменьшилась на 14,7%.

- Московским школам рекомендовали начать каникулы с 27 декабря для борьбы с распространением коронавируса.

- Для четырех фигурантов резонансного "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии. Приговор будет оглашен 22 декабря.

- Ритейлер "Лента" купит онлайн-гипермаркет "Утконос" у "Севергрупп" Алексея Мордашова. Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей.

- Кассационный суд отменил приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Предстоит новое судебное разбирательство, блогеру назначили запрет определенных действий. В июле суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишил водительских прав.

- В Петербурге задержали водителя, сбившего накануне двоих пешеходов. По данным следствия, мужчина был пьян. В результате аварии погибла девушка.

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