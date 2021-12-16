Песков назвал ошибкой тезис в решении суда о российских военных в ДНР и ЛНР

Военнослужащий Донецкой народной республики Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Появление тезиса о поставках продуктов российским военнослужащим в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках в приговоре одного из ростовских судов - это ошибка составителей текста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сайте Кировского суда Ростовской области опубликован приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Южном военном округе в 2019 году. В тексте есть фраза "Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР". Также там есть фраза о том, что передача взяток была личной инициативой в связи с высказыванием контрагентом угроз по срыву поставки продукции в интересах ... военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

Пескова попросили это прокомментировать.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - ответил он.

Его спросили, знают ли в администрации президента, кому могли поставляться продукты на такую сумму.

"Гуманитарная помощь постоянно поставляется. Вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, тех (о которых) вы процитировали (сообщение), речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ", - сказал Песков.