Госдума приняла в I чтении законопроект о ВНЖ для инвесторов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет иностранным гражданам получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции.

Предполагается минимальный порог инвестиций в размере не менее 30 млн рублей. Требования к инвесторам утвердит правительство. Минэкономразвития ожидает, что новым форматом ежегодно будет пользоваться 600-650 иностранцев.

Документ (N 1160385-7) в апреле внесло в парламент правительство.

Закон о ВНЖ для инвесторов

Согласно законопроекту, без получения разрешения на временное проживание (РВП) вид на жительство будет выдаваться иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и соответствующему критериям, установленным правительством. ВНЖ смогут также получить члены семьи инвестора, к которым относятся супруги, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки.

"Сейчас оформление ВНЖ занимает как минимум полтора года, полгода уходит на оформление разрешения на временное проживание (РВП), еще как минимум год нужно прожить в этом статусе, чтобы подать заявку для перехода на следующий, а именно оформления ВНЖ. Принятие законопроекта позволит сократить сроки оформления вида на жительство до 6 месяцев", - сказал в ходе пленарного заседания замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

По его словам, уже подготовлен проект постановления правительства, в котором прописаны критерии, позволяющие иностранцу запустить процесс получения ВНЖ сразу по прибытии в Россию. "Сейчас рассматриваются основные критерии в виде инвестиций в компании, работающие в РФ, выплачивающие налоги в бюджетную систему РФ и создающие рабочие места, а также инвестиции в российскую недвижимость. Минимальный порог инвестирования мы предлагаем установить на уровне 30 млн рублей (около $360 тыс. - ИФ) для каждого инвестора, претендующего на такое право", - сказал Вольвач.

По словам замминистра, Минэкономразвития ожидает, что в первый год запуска программы ею воспользуется 300-400 человек в год, через три года - когда программа выйдет на стабилизацию потока желающих получить ВНЖ - это будет 600-650 человек в год. Объем возможных инвестиций: от 9 до 12 млрд рублей в год, в период до 2030 года - более 260 млрд рублей.

В действующем законе о правовом положении иностранных граждан заложена возможность иностранному инвестору получить РВП за инвестиции, но как говорится в пояснительной записке, с 2002 года данная норма не применяется, так как до настоящего времени соответствующий размер инвестиций правительством РФ установлен не был.

Режим РВП отличается от ВНЖ тем, что он обычно предшествует получению вида на жительства, кроме того, при РВП действует "географическая привязка" - где получал разрешение, там и должен проживать и ограниченный срок действия - 3 года. ВНЖ дает больше свободы в действиях.

Как следует из принятого в первом чтении законопроекта, для ВНЖ инвесторов будут действовать почти все существующие ограничения. В частности, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется, если он выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ; финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; является больным наркоманией либо не имеет сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции. ВНЖ инвестора может быть аннулирован в случае принятия решения о нежелательности его пребывания в РФ. Данное решение могут принять МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР и ФСИН.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.