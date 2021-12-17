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Под Ростовом задержан сторонник украинских радикалов, готовивший нападение на журналиста

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Ростовской области сторонника неонацистской группы "М.К.У", готовившего нападение на журналиста, специализирующегося на украинской тематике.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу, задержанный - гражданин РФ 1979 года рождения. По данным правоохранительных органов, он по указанию главаря "М.К.У", гражданина Украины Егора Краснова готовил нападение на российского журналиста.

В спецслужбе не уточнили личности задержанного и журналиста.

По адресу проживания задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

"По результатам проверочных мероприятий и криминалистических исследований планируется принятие процессуального решения", - заявили в ФСБ.

ФСБ Ростовская область Украина

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