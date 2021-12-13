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ФСБ вычислила 106 последователей украинских радикалов в регионах РФ

ФСБ вычислила 106 последователей украинских радикалов в регионах РФ
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ провела масштабную спецоперацию против последователей украинской неонацистской группы "М.К.У." в российских регионах.

"Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором 2000 г.р. (в отношении него расследуется дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ, он объявлен в международный розыск), действующим под покровительством украинских спецслужб", - сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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В спецслужбе пояснили, что целью мероприятий было пресечение инспирированной Красновым в различных регионах России акции, "в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и соцсетей доводились указания о совершении терактов и массовых убийств".

В числе задержанных сторонников "М.К.У." оказались три администратора интернет-сообществ этой организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.

"Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения",- добавилв в ФСБ.

ФСБ Украина

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