Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2021 году может составить 4,5%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП России в 2021 году может составить 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

"Сейчас он 4,6%, по октябрь включительно", - сообщил президент РФ, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса" о том, как пандемия коронавируса повлияла на экономику РФ.

Промышленное производство, по словам Путина, растет темпами 5%, перерабатывающая промышленность - 5,2%.

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