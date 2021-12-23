Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2021 году может составить 4,5%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП России в 2021 году может составить 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

"Сейчас он 4,6%, по октябрь включительно", - сообщил президент РФ, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса" о том, как пандемия коронавируса повлияла на экономику РФ.

Промышленное производство, по словам Путина, растет темпами 5%, перерабатывающая промышленность - 5,2%.

Все новости с ежегодной пресс-конференции президента России можно прочитать тут.

Новость дополняется

Владимир Путин

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Президент РФ допустил рост безработицы к концу года до 4,4%

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

Маск продал очередную порцию акций Tesla, общий объем превысил $15 млрд

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

"Газпром" третий день не бронирует "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии

Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

"Газпром" не планирует наращивать норму дивидендов выше 50%

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });