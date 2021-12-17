CEO "ФосАгро" предложил обсудить вопрос об обязательной COVID-вакцинации

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор "ФосАгро", председатель координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев предлагает подумать о введении в России обязательной вакцинации от COVID-19: возможности по продвижению вакцин среди населения заканчиваются.

"Не стоит ли нам все-таки ускориться в данном направлении (принятия административных мер по борьбе с распространением коронавируса - ИФ). Я знаю, что Госдума вчера приняла в первом чтении поправки в закон по QR-кодам, тем не менее, остается вопрос и обязательной вакцинации. Я могу сказать, что в больших компаниях вакцинировано порядка 70-90% сотрудников, но, тем не менее, по стране это (уровень вакцинации - ИФ) оставляет желать лучшего. Наши мотивирующие, пропагандистские возможности в данном случае заканчиваются. Не стоит ли здесь ожидать усиления, принятия более жестких решений?" - сказал Гурьев, выступая на съезде РСПП в пятницу.

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении в России COVID-сертификатов для посещения общественных мест. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. Показывать такой документ нужно будет вместе с паспортом проверяющим на входе.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составляет 58,2%.