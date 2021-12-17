Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 58,2%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано 76,5 млн уколов первым компонентом вакцин от коронавируса, уровень коллективного иммунитета достиг 58,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 17 декабря, вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла - 70 831 362", - сказала Голикова, чьи слова в пятницу приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в стране составлял 55,7%.

По словам вице-премьера, распространение нового штамма "омикрон" вызывает обеспокоенность.

"Мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад - также прийти на прививочный пункт", - отметила Голикова.

По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в Москве уровень коллективного иммунитета составляет на сегодняшний день 72,2%.

В столице, по информации сайта, первым компонентом вакцины от коронавируса сделали около 6,6 млн уколов, вторым компонентом - 6,1 млн уколов.

Согласно опубликованной на портале информации, первым компонентом привиты 6 604 953 человека, двумя - 6 147 395 человек.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.

Как заявила ранее Голикова, для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Данных показателей планируется достичь к июню 2022 года.

Хроника коронавируса. Декабрь.

14
Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID
Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

Новости по теме

Новости

Депутаты предложили уголовную ответственность за повторный выезд на встречку

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

Путин заявил, что РФ не должна идти на поводу у всех инициатив Запада в сфере экологии

Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Президент призвал бизнес не "проедать" деньги, а вкладывать в экономику

Президент РФ напомнил об обещании бизнеса внести в Фонд фондов 10 млрд руб.

Путин призвал бизнес срочно решать проблемы с загрязнением 12 городов

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает от "омикрона"

Пандемия коронавируса

Вакцинацию подростков от COVID в РФ могут начать до конца года

Пандемия коронавируса

Президент РФ поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Президент РФ поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });