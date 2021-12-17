Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 58,2%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано 76,5 млн уколов первым компонентом вакцин от коронавируса, уровень коллективного иммунитета достиг 58,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 17 декабря, вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла - 70 831 362", - сказала Голикова, чьи слова в пятницу приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в стране составлял 55,7%.

По словам вице-премьера, распространение нового штамма "омикрон" вызывает обеспокоенность.

"Мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад - также прийти на прививочный пункт", - отметила Голикова.

По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в Москве уровень коллективного иммунитета составляет на сегодняшний день 72,2%.

В столице, по информации сайта, первым компонентом вакцины от коронавируса сделали около 6,6 млн уколов, вторым компонентом - 6,1 млн уколов.

Согласно опубликованной на портале информации, первым компонентом привиты 6 604 953 человека, двумя - 6 147 395 человек.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.

Как заявила ранее Голикова, для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Данных показателей планируется достичь к июню 2022 года.