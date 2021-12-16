Дума приняла в I чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах

Павильон "Купол" в парке "Зарядье". 2019 год. Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении резонансный правительственный законопроект о введении в России COVID-сертификатов для посещения общественных мест.

Документ (17357-8) предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. Показывать такой документ нужно будет вместе с паспортом проверяющим на входе. Отдельная процедура получения COVID-сертификатов предусматривается для военных.

Законопроект представляла в Госдуме официальный представитель правительства РФ, вице-премьер Татьяна Голикова.

Документ поддержали все комитеты Госдумы, работавшие над ним, в том числе ответственный комитет по безопасности и противодействию коррупции и профильный комитет по охране здоровья. Как сообщалось, свои предложения и замечания по итогам документа направляла Общественная палата РФ, обсуждения проводились с медицинским сообществом. Положительные отзывы на законопроект поступили в Думу из российских регионов.

Параллельно с законопроектом палата приняла специальное постановление Госдумы, в котором содержится рекомендация правительству РФ проработать вопросы применения закона ко второму чтению.

Голикова ранее заявляла, что правительство уже готовит нормативные акты, которые уточнят механизм работы QR-кодов в отдельных случаях. В том числе речь идет о вакцинированных иностранными вакцинами и российскими вакцинами за рубежом, а также о тех, кто перенес COVID-19, но к врачу не обращался.

Вместе с законопроектом о QR-кодах для общественных мест правительством в Госдуму была внесена еще одна законодательная инициатива - правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). 13 декабря этот документ был снят с рассмотрения Госдумой. Он предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.