Россия из-за угрозы распространения COVID-19 ограничит въезд для жителей Кении

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия с 19 декабря ограничивает въезд для иностранцев, которые проживают в Кении или провели в этой стране более двух недель, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ограничения вводятся также в отношении иностранных граждан, находящихся в Кении в течение последних 14 дней.

Минтрансу поручено обеспечить проверку авиакомпаниями проверки наличия у иностранцев справок, подтверждающих ПЦР-тест на COVID-19, который взят не ранее, чем за два дня до прилета в РФ.

Роспотребнадзор должен будет обеспечить организацию экспресс-тестирования на COVID-19 граждан России, прибывающих из Кении.

Кроме того службе поручено поручено ввести для пребывающих из Кении двухнедельный карантин с прохождением двукратного ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор ввел двухнедельную изоляцию для россиян, пребывающих из ЮАР, где был обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", ещё восьми сопредельных государств, а также Гонконга.

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