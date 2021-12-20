Ярославского подростка отправили под домашний арест по делу о производстве взрывчатки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу для 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатых веществ, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ольга Козлова в понедельник.

"Постановлено избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 5 февраля 2022 года", - сказала Козлова.

Ранее суд нижестоящей инстанции также отказал следователю в заключении под стражу.

Подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Ранее ФСБ сообщила о задержании учащегося одного из средних специальных учебных заведений Ярославской области 2005 года рождения. По информации ведомства, он был участником "закрытых" чатов телеграма, объединяющих радикально настроенных граждан.

По данным спецслужбы, задержанный через интернет "призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Во время обысков у него изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации.