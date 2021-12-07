Суд в Ярославле отказался арестовать подростка по делу о производстве взрывчатки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки.

"Подозреваемый освобожден из-под стражи в зале суда. Иной меры пресечения суд не избирал", - сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова во вторник.

Она добавила, что подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Ранее ФСБ сообщила о задержании учащегося одного из средних специальных учебных заведений Ярославской области 2005 года рождения. По информации ведомства, он был участником "закрытых" чатов мессенджера Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан.

По данным спецслужбы, задержанный через интернет "призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Во время обысков у него изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации.