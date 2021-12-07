Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд в Ярославле отказался арестовать подростка по делу о производстве взрывчатки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки.

"Подозреваемый освобожден из-под стражи в зале суда. Иной меры пресечения суд не избирал", - сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова во вторник.

Она добавила, что подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Ранее ФСБ сообщила о задержании учащегося одного из средних специальных учебных заведений Ярославской области 2005 года рождения. По информации ведомства, он был участником "закрытых" чатов мессенджера Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан.

По данным спецслужбы, задержанный через интернет "призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Во время обысков у него изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации.

Ярославль ФСБ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки
Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что в ситуации с "омикроном" надо быть готовыми к любому сценарию

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

Бывшего главу района в Петербурге заподозрили в хищении 165 млн рублей

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Песков не счел здравыми заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ на Украину

Сумма штрафов Google из-за запрещенного в РФ контента увеличилась еще на 9 млн руб.

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Задержан экс-глава Калининского и Петроградского районов Петербурга Громов

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });