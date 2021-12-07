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ФСБ задержала под Ярославлем подростка, производившего взрывчатку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности сообщает о задержании в Ярославской области шестнадцатилетнего подростка, изготавливавшего взрывчатку для проведения акций, направленных на дестабилизацию политической обстановки.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник, задержанный - сторонник анархизма, гражданин РФ 2005 года рождения, учащийся одного из средних специальных учебных заведений. Он состоял в "закрытых" чатах в телеграме, "объединяющих радикально настроенных граждан", заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанный через интернет "призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе".

Для достижения указанных целей подросток изготавливал взрывчатые вещества "из общедоступных компонентов". "В ходе обыска изъяты самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации", - информирует ЦОС.

В свою очередь в Следственном комитете заявили, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

В настоящее время взрывчатое вещество изъято, следователями решается вопрос об аресте задержанного, сообщили в СК.

ФСБ Ярославская область СКР

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