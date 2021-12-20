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У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"
Фото: Александр Папырин/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова РАН направил в Минздрав документы для проведения клинических исследований трёхкратного введения своей вакцины от COVID-19 "КовиВак", сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Это абсолютно разумное и вынужденное решение. Таким путём пошли и наши коллеги на Западе с известными вакцинами. Собственно, и мы так дорабатываем вопрос конкретный. Институт Чумакова подал (документы - ИФ) на клинику на три инъекции. Это, безусловно, разумный подход и, собственно, единственно возможный на сегодняшний день", - сказал Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что речь идет о трехразовом введении вакцины "КовиВак".

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Ранее Ишмухаметов сообщил "Интерфаксу", что "КовиВак" не нуждается в модификации под новый штамм "омикрон", так как вакцина "должна быть априори эффективна, поскольку представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав (вируса)". "А изменения в "омикроне" при всей значительности вряд ли будут кардинальными. Мы не ожидаем необходимости (изменять вакцину)", - сказал ученый.

Он уточнил, что пока исследования эффективности вакцины не проводились, так как центр еще не получил образец этого штамма.

По словам директора центра, "омикрон не будет постоянным штаммом, он, вероятнее всего, быстро эволюционирует дальше, а вести прошлую войну смысла нет".

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.

В настоящее время в РФ официально выявлено 25 человек, заразившихся "омикроном", они находятся в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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КовиВак Центр имени Чумакова

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