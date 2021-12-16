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Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек

Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек
Фото: James D. Morgan/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В России выявлено уже 25 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На сегодняшний день случаи заболевания "омикроном" зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Ранее в декабре вице-премьер сообщала, что новый штамм коронавируса был выявлен у 16 россиян из 177, недавно прилетевших из ЮАР.

Она отметила, что граждане, которые инфицированы новым штаммом, находятся под медицинским наблюдением. Остальные граждане, которые прибыли в РФ из ЮАР и граничащих стран, - на самоизоляции в обсерваторах.

При этом Голикова подчеркнула, что сложность ситуации с коронавирусом в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением "омикрон"-штамма.

"Избежать нарастания этой ситуации невозможно, с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", - добавила Голикова.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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