Разработчик вакцины "КовиВак" заявил о ее эффективности против "омикрона"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "КовиВак" Центра им. Чумакова должна быть эффективна против омикрон-штамма коронавируса, модифицировать вакцину не нужно. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"Вакцина должна быть априори эффективна, поскольку представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав (вируса - ИФ). А изменения в "омикроне" при всей значительности вряд ли будут кардинальными. Мы не ожидаем необходимости (изменять вакцину - ИФ)", - отметилИшмухаметов.

Он уточнил, что пока исследования эффективности вакцины не проводились.

По словам директора центра, "омикрон не будет постоянным штаммом, он, вероятнее всего, быстро эволюционирует дальше, а вести прошлую войну смысла нет".

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В настоящее время в РФ выявлено уже 17 россиян, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон". Всего было изолировано 177 человек, вернувшихся в Россию из этой страны и сопредельных государств.