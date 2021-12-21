Песков похвалил РФПИ за налаживание поставок "Спутника V" в более чем 70 стран

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций сумел в условиях жесткой конкуренции со стороны мировых фармацевтических гигантов наладить поставки вакцины "Спутник V" в более чем 70 стран, и это является огромным успехом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рынок фармы, рынок вакцин - в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция, потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Взять Phizer, AstraZeneca и так далее, и эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"То, что РФПИ пронес нашу вакцину через все эти препоны и 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже применяют у себя - это огромный успех", - добавил Песков.