Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков похвалил РФПИ за налаживание поставок "Спутника V" в более чем 70 стран

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций сумел в условиях жесткой конкуренции со стороны мировых фармацевтических гигантов наладить поставки вакцины "Спутник V" в более чем 70 стран, и это является огромным успехом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииРФПИ назвал решенной проблему сбоев с поставками "Спутника V" за рубежЧитать подробнее

"Рынок фармы, рынок вакцин - в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция, потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Взять Phizer, AstraZeneca и так далее, и эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"То, что РФПИ пронес нашу вакцину через все эти препоны и 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже применяют у себя - это огромный успех", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Российский фонд прямых инвестиций

Новости по теме

Новости

В Сбербанке допустили рост ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году

СПЧ предложил запретить создание цифрового портрета граждан по базам данных

Что случилось этой ночью: вторник, 21 декабря

Автомобиль главы Кузбасса Цивилева попал в аварию

Метролог стал фигурантом дела об инциденте в кузбасской шахте им. Рубана

Метролог стал фигурантом дела об инциденте в кузбасской шахте им. Рубана

Железная дорога проехала на зеленый

Железная дорога проехала на зеленый
Пандемия коронавируса

Минздрав включил COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет в календарь прививок

Что произошло за день: понедельник, 20 декабря

Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Второму фигуранту "дела Рашкина" о незаконной охоте избрали меру пресечения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });