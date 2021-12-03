Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" из-за бюрократических препятствий, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для La Nacion.

Дмитриев заявил, что эффективность "Спутник V" доказана на основе реальных данных со всего мира и подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах, поэтому российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ не хочет признавать российскую вакцину.

"Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер", — заявил он.

Руководитель РФПИ добавил, что после одобрения ВОЗ вакцинация "Спутником V" позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.