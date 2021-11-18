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РФПИ назвал решенной проблему сбоев с поставками "Спутника V" за рубеж

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций задерживал поставки за рубеж вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку в России резко выросли темпы вакцинации населения, сейчас эта проблема решена, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Одна из трудностей возникла в середине лета, когда резко выросли темпы вакцинации в России и, соответственно у нас были задержки с поставками за рубеж, на месяц-полтора, второго компонента вакцины (...) Все проблемы были решены, у всех вакцинных производителей были некие задержки, все задержки завершились в конце августа, никаких задержек нет", - сообщил он на встрече на площадке Bell.Club Live.

Дмитриев назвал важным то, что российская вакцина была поставлена более чем для 100 млн человек за рубежом, но приоритетом для РФПИ он назвал вакцинацию россиян. Он заверил, что "Спутника V" и Спутника Лайт" в российских региона достаточно.

Летом сообщалось, что на задержки с поставками российских вакцин жаловались правительства Гватемалы и Аргентины.

РФПИ Кирилл Дмитриев Спутник V Спутник Лайт коронавирус

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