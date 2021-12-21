"Лента" назвала источник пожара в гипермаркете в Томске

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске начался в отделе непродовольственных товаров, там загорелись поддоны, заявила пресс-служба ритейлера.

Почему загорелись поддоны, в компании выясняют. Сотрудников и покупателей из здания вывели, никто не пострадал, говорится в сообщении.

Из магазина эвакуировали около 200 человек.

В МЧС Томской области сообщили, что огонь охватил все здание гипермаркета, площадь возгорания составила около 5000 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля на площади 3500 квадратных метров. Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта рядом с гипермаркетом. Туда подогнали пожарный поезд.

Горящий гипермаркет открыли в 2016 году. Его строительством занималось ООО "ХК "Новолекс". Общая площадь магазина составляет 9400 кв. м, из которых торговое пространство занимает 5200 кв. м. Строительство сопровождалось конфликтом с мэрией Томска, поскольку работы начались без необходимого разрешения. Подрядчику пришлось демонтировать колонны и перекрытия до получения необходимых документов.