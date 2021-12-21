В горящем томском гипермаркете взорвалась пиротехника и газовые баллоны

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске привел к взрывам внутри здания. Об этом сообщает Центр управления регионом со ссылкой на начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина.

"Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо", - сказал Лукин.

По его данным, пожар в здании сейчас на завершающей стадии, "но проливка будет продолжаться длительное время".

Ранее сообщалось о крупном пожаре в гипермаркете "Лента" в Томске. Из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания, по данным МЧС, составляет около 5 тыс. кв. м. У здания частично обрушилась кровля на площади 3,5 тыс. кв. м. На место прибыл пожарный поезд. Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта в районе пожара.

Этот супермаркет был открыт в 2016 году. Его строительством занималось ООО "ХК "Новолекс". Общая площадь магазина составляет 9,4 тыс. кв. м, из которых торговое пространство занимает 5,2 тыс. кв. м. Строительство объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска. В частности, работы на площадке начинались без необходимого разрешения. Подрядчику пришлось демонтировать колонны и перекрытия до получения необходимых документов.

"Лента" – крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина – 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза – до 12,307 млрд рублей.