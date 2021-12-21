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Источник назвал причиной пожара в "Ленте" поджог пиротехники

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Причиной крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Томске стал умышленный поджог, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства", - сказал он. По его сведениям, личность поджигателя установлена, его ищет полиция.

У "Интерфакса" пока нет официального комментария к этим сведениям.

В пресс-службе "Ленты" ранее сообщили, что в непродовольственном отделе гипермаркете сначала загорелись поддоны.

Гипермаркет загорелся днем во вторник. В областном управлении МЧС сообщили, что огонь распространился по всей площади здания, площадь возгорания составила 5 225 кв. м. Обрушилась кровля на площади 3500 кв. м. Из-за пожара в здании взрывалась пиротехника и газовые баллоны.

Сотрудников и посетителей из здания успели вывести, никто не пострадал.

В тушении участвует пожарный поезд.

Проверку случившегося начала прокуратура Кировского района Томска, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. Прокуроры выяснят, досточны ли были меры противопожарной безопасности, принятые руководством магазина. Также ведомство проконтролирует проведение процессуальной проверки по факту возгорания.

Лента Томск МЧС Кировский район прокуратура Томска

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