Источник назвал причиной пожара в "Ленте" поджог пиротехники

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Причиной крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Томске стал умышленный поджог, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства", - сказал он. По его сведениям, личность поджигателя установлена, его ищет полиция.

У "Интерфакса" пока нет официального комментария к этим сведениям.

В пресс-службе "Ленты" ранее сообщили, что в непродовольственном отделе гипермаркете сначала загорелись поддоны.

Гипермаркет загорелся днем во вторник. В областном управлении МЧС сообщили, что огонь распространился по всей площади здания, площадь возгорания составила 5 225 кв. м. Обрушилась кровля на площади 3500 кв. м. Из-за пожара в здании взрывалась пиротехника и газовые баллоны.

Сотрудников и посетителей из здания успели вывести, никто не пострадал.

В тушении участвует пожарный поезд.

Проверку случившегося начала прокуратура Кировского района Томска, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. Прокуроры выяснят, досточны ли были меры противопожарной безопасности, принятые руководством магазина. Также ведомство проконтролирует проведение процессуальной проверки по факту возгорания.