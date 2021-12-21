Мишустин заявил, что РФ из-за "омикрона" должна быть готова к любому сценарию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - России необходимо быть готовой к любому сценарию в связи с циркулирующими в мире штаммами коронавируса и учитывать опыт других стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растёт особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей", - отметил премьер.

По его словам, своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции и оценки эффективности существующих ПЦР-систем при создании вакцин.