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Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Омикрон" опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией коронавируса в США, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным американского медрегулятора за минувшую неделю, вариант "омикрона" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США - 73,2 %. Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев "омикрона".

С конца июня вариант "дельта" был основным в США. По данным CDC, совсем недавно, в конце ноября, более 99,5% случаев коронавируса приходились на "дельта"-вариант. За минувшую неделю заболевания "дельта"-вариантом составили 26,6%.

"Омикрон" еще более распространен в некоторых частях страны - на его долю приходится более 95% случаев в некоторых частях северо-запада и юго-востока США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что штамм коронавируса "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Омикрон Коронавирус CША

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