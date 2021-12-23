Япония введет обязательный карантин для въезжающих россиян из-за штамма "омикрон"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Япония вводит обязательный карантин для въезжающих в страну россиян в связи с ростом числа заболевших штаммом новой коронавирусной инфекции "омикрон", сообщило в четверг посольство РФ в Японии.

"В связи с распространением в мире штамма коронавируса "омикрон", а также выявлением все большего числа инфицированных данным вариантом Covid-19 при въезде в Японию и на ее территории правительство страны приняло решение в очередной раз ввести въездные ограничения в отношении ряда стран, включая Российскую Федерацию", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.

В дипмиссии отметили, что с 25 декабря приезжающие в страну россияне обязаны пройти трехдневный карантин в установленном японскими властями месте, после чего (при отрицательном результате ПЦР-теста) еще 11 дней должны провести в режиме самоизоляции по месту пребывания.

Согласно еженедельному отчету Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" были зарегистрированы в 106 странах мира.