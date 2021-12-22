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Пожар на газопроводе в Челябинской области потушен

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Горение на участке отвода Чебаркуль - Катав-Ивановск от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой - Помары - Ужгород) ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, горел подземный отвод Чебаркуль-Катав-Ивановск магистрального газопровода высокого давления Уренгой-Помары-Ужгород. На месте пожара наблюдался факел высотой в несколько метров.

Газопровод был перекрыт, после чего высота факельного горения сократилась в несколько раз - примерно до одного метра. Затем огонь был полностью потушен.

Место происшествия удалено от населенных пунктов и находится в трехстах метрах от автомагистрали М-5 "Урал". Движение по федеральной трассе не перекрывалось.

В МЧС добавили, что на месте работают специалисты Красногорского линейного производственного управления (ЛПУ).

"Произведено переключение газопотребления на резервную ветку, идет заполнение системы. На месте работают специалисты Красногорского ЛПУ. В течение часа система выйдет на нормативные показатели", - уточняет пресс-служба.

Красногорское ЛПУМГ (Челябинская область) обслуживает 1076,6 км газопроводов. В ведении Управления на сегодняшний день находится 36 газораспределительных станций и компрессорный цех, оснащенный восемью ЭГПА суммарной мощностью 50,4 МВт.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что горит отвод магистрального газопровода вблизи поворота на Чебаркуль. В небо взвился огненный факел высотой несколько метров.

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