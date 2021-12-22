Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете и по месту жительства нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Алексеенко пока не задержан, в его доме и кабинете проводятся обыски", - сказал собеседник агентства.

Алексеенко был назначен на должность мэра Краснодара 17 ноября текущего года, до этого занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края.