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Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки
Андрей Алексеенко
Фото: andrey.a.alekseenko/Instagram

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан по подозрению в получении в бытность замгубернатора Кубани ружья стоимостью 1,6 млн рублей за выдачу заключения на построенный многоквартирный дом, сообщает в среду сайт Следственного комитета (СК).

На Алексеенко заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), говорится в сообщении.

По версии следствия, "занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков".

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации Краснодара проходят обыски, с фигурантом работает следователь, заявили в СКР.

В ведомстве добавили, что дело возбуждено по материалам краевого управления ФСБ.

Ранее информированный источник заявил "Интерфаксу", что силовики проводят обыски в кабинете и по месту жительства Алексеенко.

Со своей стороны, в пресс-службе администрации города сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проводят в администрации оперативные мероприятия, "Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию".

Алексеенко был назначен на должность мэра Краснодара 17 ноября текущего года, до этого занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края.

Краснодар СКР Андрей Алексеенко

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