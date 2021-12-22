Ректора "Шанинки" переводят из СИЗО в гражданскую больницу для обследования

Сергей Зуев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева в среду переводят в гражданскую больницу для обследования, сообщил "Интерфаксу" член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"Мы застали Зуева (в СИЗО "Матросская тишина" - ИФ), спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом - сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование", - сказал Хуруджи.

По его словам, такое решение было принято в медсанчасти СИЗО из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора "Шанинки". Хуруджи добавил, что после последнего судебного заседания давление у Зуева поднималось почти до 180.

Вернётся ли ректор "Шанинки" в СИЗО, или его лечение продолжится в гражданской больнице, пока не известно, сказал собеседник агентства.

Накануне Мосгорсуд оставил Зуева в СИЗО до 7 марта. Рассмотреть вопрос о смягчении ректору меры пресечения просила омбудсмен Татьяна Москалькова, которая направила своего представителя на заседание суда .При этом 9 декабря президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека сказал, что не видит необходимости держать ректора "Шанинки" под арестом.

Ректор "Шанинки" был задержан в октябре, сначала суд отправил его под домашний арест, но позже прокуратура добилась его перевода в СИЗО.

Зуева задержали делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, а также фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. Он обвинения отвергает.

Кроме Зуева и Раковой, по делу проходят муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова, которую из СИЗО отпустили под домашний арест. Источник "Интерфакса" говорил, что она единственная из фигурантов дела дала признательные показания.