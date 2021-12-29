Ректора "Шанинки" Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева 28 декабря вечером вернули в СИЗО "Матросская тишина" для проведения следственных действий. Об этом сообщил "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"Предварительная причина столь срочного возврата в СИЗО - необходимость проведения следственных действий по финансовой экспертизе по требованию следователя", - сказал Хуруджи.

Результаты исследований, проведённых в гражданской больнице, пока не известны, сообщил правозащитник.

"Останется ли он в СИЗО либо вернётся в больницу для продолжения обследования, пока сказать сложно", - сказал Хуруджи.

Зуева перевели в гражданскую больницу для обследования 22 декабря. Такое решение было принято в медсанчасти СИЗО из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора "Шанинки". После трех недавних операций и обострения гипертонической болезни Зуев нуждается в консультациях сосудистого хирурга и кардиохирурга.

Ректор "Шанинки" был задержан в октябре, сначала суд отправил его под домашний арест, но позже прокуратура добилась его перевода в СИЗО. Мосгорсуд оставил Зуева в СИЗО до 7 марта. Рассмотреть вопрос о смягчении ректору меры пресечения просила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Зуев проходит по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, а также фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. Он обвинения отвергает.