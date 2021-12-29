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Ректора "Шанинки" Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева 28 декабря вечером вернули в СИЗО "Матросская тишина" для проведения следственных действий. Об этом сообщил "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

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"Предварительная причина столь срочного возврата в СИЗО - необходимость проведения следственных действий по финансовой экспертизе по требованию следователя", - сказал Хуруджи.

Результаты исследований, проведённых в гражданской больнице, пока не известны, сообщил правозащитник.

"Останется ли он в СИЗО либо вернётся в больницу для продолжения обследования, пока сказать сложно", - сказал Хуруджи.

Зуева перевели в гражданскую больницу для обследования 22 декабря. Такое решение было принято в медсанчасти СИЗО из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора "Шанинки". После трех недавних операций и обострения гипертонической болезни Зуев нуждается в консультациях сосудистого хирурга и кардиохирурга.

Ректор "Шанинки" был задержан в октябре, сначала суд отправил его под домашний арест, но позже прокуратура добилась его перевода в СИЗО. Мосгорсуд оставил Зуева в СИЗО до 7 марта. Рассмотреть вопрос о смягчении ректору меры пресечения просила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Зуев проходит по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, а также фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. Он обвинения отвергает.

Сергей Зуев Московская высшая школа социальных и экономических наук

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