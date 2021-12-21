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Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 марта ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

Суд оставил без изменения решение Тверского суда от 3 декабря и отклонил апелляцию защиты ректора на это решение. Адвокаты просили смягчить Зуеву меру пресечения, ссылаясь на его состояние здоровья, и заверяя, что он не будет мешать следствию.

В ГУ МВД Москвы после заседания суда заявили, что следствие готово обеспечить Зуеву обследование в специализированной клинике и оказание надлежащей медицинской помощью.

Осенью, уже после задержания, но перед арестом Зуев перенес третью за год операцию на сердце. Отпустить его из СИЗО не раз просили ученые, преподаватели, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен недавно посетила ректора в медсанчасти "Матросской тишины" и убедилась, что чувствует он себя не очень хорошо и ему нужно "постоянное медикаментозное лечение и контроль", а также консультации сосудистых хирургов и кардиохирургов вне пределов системы ФСИН. Москалькова также обращала внимание, что у Зуева на иждивении находятся пожилые родители-инвалиды и двое детей, в том числе один с аутизмом.

9 декабря президент Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека сказал, что не видит необходимости держать ректора "Шанинки" под арестом.

Зуев был задержан в октябре. Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее прокуратура добилась перевода его под стражу.

Зуева задержали делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ноябре ему также вменили фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. Он обвинения отвергает.

Кроме Зуева и Раковой, по делу проходят муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Крючкова из СИЗО была отпущена под домашний арест. Источник "Интерфакса" говорил, что она единственная из фигурантов дела дала признательные показания.

Шанинка Сергей Зуев Марина Ракова Кристина Крючкова Мосгорсуд

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