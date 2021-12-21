Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 марта ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

Суд оставил без изменения решение Тверского суда от 3 декабря и отклонил апелляцию защиты ректора на это решение. Адвокаты просили смягчить Зуеву меру пресечения, ссылаясь на его состояние здоровья, и заверяя, что он не будет мешать следствию.

В ГУ МВД Москвы после заседания суда заявили, что следствие готово обеспечить Зуеву обследование в специализированной клинике и оказание надлежащей медицинской помощью.

Осенью, уже после задержания, но перед арестом Зуев перенес третью за год операцию на сердце. Отпустить его из СИЗО не раз просили ученые, преподаватели, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен недавно посетила ректора в медсанчасти "Матросской тишины" и убедилась, что чувствует он себя не очень хорошо и ему нужно "постоянное медикаментозное лечение и контроль", а также консультации сосудистых хирургов и кардиохирургов вне пределов системы ФСИН. Москалькова также обращала внимание, что у Зуева на иждивении находятся пожилые родители-инвалиды и двое детей, в том числе один с аутизмом.

9 декабря президент Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека сказал, что не видит необходимости держать ректора "Шанинки" под арестом.

Зуев был задержан в октябре. Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее прокуратура добилась перевода его под стражу.

Зуева задержали делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ноябре ему также вменили фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. Он обвинения отвергает.

Кроме Зуева и Раковой, по делу проходят муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Крючкова из СИЗО была отпущена под домашний арест. Источник "Интерфакса" говорил, что она единственная из фигурантов дела дала признательные показания.