Две природные аномалии обнаружили ученые в 2021 году на Байкале

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН) обнаружили две природные аномалии при обследовании озера Байкал в 2021 году, сообщил в среду директор учреждения Андрей Федотов.

"Группа исследователей, которая изучает водные грибы, обнаружила в бухте Фролиха (север Байкала, республика Бурятия - ИФ) на глубине 400 метров уникальный гриб, который растет в Тибете", - сообщил Федотов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в Иркутске.

Известно, что гриб Cordyceps sinensis в Тибете паразитирует на личинках бабочек тонкопряда. Его споры заражают гусениц, в них начинает развиваться мицелий гриба, который заставляет свою жертву ползти в горы на высоту 3,5-6 тыс. метров. На следующее лето из гусеницы вырастает плодовое тело гриба.

Директор ЛИН уточнил, что тибетский гриб был обнаружен в пробах, взятых с поверхности донных отложений в бухте Фролиха.

"Мы исследовали другие бухты Байкала, но ничего не нашли (...). Фролиха - очень интересное место, там на дне выходят термальные источники, есть эндемики - например, вид рыбки-бычка, который обитает только в этой бухте", - отметил ученый.

Вторую природную аномалию сотрудники ЛИН выявили в начале июня возле мыса Елохин на границе Иркутской области и республики Бурятии.

"В 3 км от берега в пелагиали (толща воды - ИФ) была массовая вспышка размножения фитопланктона, водорослей. Концентрация - около 4 граммов на 1 кубометр воды. Мы больше нигде не обнаруживали такой зашкаливающей концентрации. Вопрос - почему "пятно" в этом месте образовалось?" - сказал Федотов.

По его словам, мыс Елохин - заповедная территория, где нет людей. В 2016 году там на берегу произошел лесной пожар, следы которого остаются на дне. По мнению ученого, они могли дать "пищу" для водорослей, спровоцировав их аномальное размножение. Но даже это, по его словам, не объясняет такую четкую локализацию "пятна" и аномальную концентрацию фитопланктона.

Всего в 2021 году ЛИН СО РАН провел 30 экспедиций по исследованию Байкала, в том числе два традиционных "обхода" озера по периметру - весной и осенью. Во время "обходов" ученые берут порядка 50 проб воды в одних и тех же местах, через каждые 30 км, чтобы наблюдать в динамике состояние озера.

"Этот год на Байкале был высокопродуктивным. Все цвело, жизнь кипела. И это может быть совсем не связано с деятельностью человека", - добавил директор ЛИН.