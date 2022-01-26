На Байкале чайки начали поедать птенцов баклана из-за низкой численности омуля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На озере Байкал ожидается снижение численности большого баклана, которого местные жители ошибочно обвиняют в уничтожении омуля. Об этом сообщила заместитель директора по науке ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Светлана Бабина в среду журналистам.

"Наши орнитологи уже два года по поручению Минприроды РФ проводят учеты этого вида птиц. В этом году прогнозируется снижение его численности. Прошлым летом кладки бакланов почти все погибли. Птенцов съели чайки", - рассказала Бабина на пресс-конференции в "Интерфаксе" в Иркутске.

По ее словам, связано это с тем, что основной корм чаек – байкальская рыба омуль – имеет низкую численность. И чайка переключилась на новый источник питания – птенцов бакланов. Оба вида птиц создают совместные колонии на байкальских скалах.

"Природа отрегулировала: нет омуля - нет баклана, несмотря на то, что это не основной его источник питания", - отметила Бабина.

Она уточнила, что бакланы в период размножения в основном питаются другой байкальской рыбой – разными видами бычков, которые не являются промысловыми.

"Мы ожидаем, что численность баклана продолжит снижаться в ближайшие годы, но полностью на Байкале он не исчезнет. Экосистема придет в равновесие (...). Баклан гнездится не только на скалах, но и в кронах деревьев, где чайки не могут разорить его гнезда", - добавила Бабина.

По данным орнитологов, численность популяции большого баклана на Байкале на пике составляла порядка 5 тыс. птиц.

Ранее сообщалось, что бакланы исчезли на Байкале в середине XX века, поскольку в военные и послевоенные годы их яйца спасали местных жителей от голода. Кроме того, птиц целенаправленно истребляли, считая вредителями рыбного хозяйства - по мнению местных жителей, один баклан съедает до 3 кг омуля в сутки.

Первые гнездовья бакланов на Байкале заметили в 2006 году, к 2020 году он стал снова обычным видом для озера.

Байкальский омуль – эндемик озера Байкал, является ценной промысловой рыбой. Ранее добывался рыбаками в Бурятии и Иркутской области. В 2017 году министерство сельского хозяйства РФ ввело запрет на его добычу из-за сокращения популяции.

Одной из главных причин снижения биомассы омуля в озере называется его браконьерский вылов во время нереста, когда рыба заходит во впадающие в Байкал реки, где становится легкой добычей – преступники буквально перегораживают сетями русла.