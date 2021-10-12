ЦБ зафиксировал увеличение темпов роста зарплат в РФ

Регулятор считает это следствием высоких инфляционных ожиданий

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Повышенные инфляционные ожидания в последние месяцы приводят к повышению темпов роста зарплат в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В последние пару месяцев мы начали видеть ускорение роста зарплат, это признак вторичных эффектов высоких инфляционных ожиданий", - сказала Набиуллина, выступая на онлайн-мероприятии по теме "Динамика инфляции и денежно-кредитные меры реагирования" в рамках осенних встреч МВФ.

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