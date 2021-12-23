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Что случилось этой ночью: четверг, 23 декабря

Арест ректора казанского университета, изменение тарифов на электроэнергию регионами, заболеваемость коронавирусом во Франции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ректор казанского университета Гафуров арестован на два месяца. Защита Ильшата Гафурова, обвиняемого по делу о подстрекательстве к убийствам, просила суд выбрать для него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

- Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии. Соответствующая новация предложена в постановлении правительства, которое касается тарифов Дальнего Востока, но затрагивает она, судя по тексту, все регионы. В Минэнерго и ФАС подчеркнули, что к росту тарифов это изменение не приведет.

- Во Франции за сутки выявили свыше 84 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это практически рекордный показатель суточного прироста для страны, который составляет почти 87 тысяч случаев COVID-19, выявленных в ноябре 2020 года. Количество новых заражений за последние сутки на 28% выше, чем в среду на прошлой неделе.

- Глава ФМБА заявила, что препарат МИР-19 подходит для борьбы со всеми мутациями COVID-19. По словам Вероники Скворцовой, было исследовано более 800 последовательностей вируса, от "уханьского" варианта до "омикрона" включительно. Препарат предназначен для использования в виде ингаляций в стационарных условиях.

- Путин на большой пресс-конференции подведет политические итоги года. Президент РФ в том числе остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность. Кроме того, речь пойдет и об экономических итогах года - президент затронет последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире, и продолжающийся мировой экономический кризис.

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