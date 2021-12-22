Зимин навсегда останется почетным президентом "Вымпелкома"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Основатель "Вымпелкома" и филантроп Дмитрий Зимин навсегда останется почетным президентом и талисманом компании, заявили в пресс-службе "Вымпелкома". Там выразили соболезнования родным и близким Зимина.

"Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Борисовича Зимина. Человека, который придумал и основал "Билайн", без преувеличения легенды всей телеком отрасли. У Дмитрия Борисовича бесчисленное количество заслуг, но для нас он навсегда останется талисманом и почетным президентом "Билайн"", - говорится в сообщении.

Зимин умер 22 декабря в Швейцарии. Ему было 88 лет.

Он был сооснователем компании "Вымпелком-Коммуникации" в 1992 году и возглавил ее. В 2001 году он оставил пост гендиректора и стал почетным президентом компании, посвятив себя благотворительной и просветительской деятельности. Россию он покинул в 2015 году после того, как Минюст признал иностранным агентом созданный им благотворительный фонд "Династия". Фонд был ликвидирован.